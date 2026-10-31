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Gündem Türkiye ve Ukrayna anlaştı! Başkan Erdoğan, Zelenski'nin yüzüne söyledi: Gemilere saldırmanın kimseye faydası yok
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Türkiye ve Ukrayna anlaştı! Başkan Erdoğan, Zelenski'nin yüzüne söyledi: Gemilere saldırmanın kimseye faydası yok

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Türkiye ve Ukrayna anlaştı! Başkan Erdoğan, Zelenski'nin yüzüne söyledi: Gemilere saldırmanın kimseye faydası yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. İki ülke Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmak için mutabık kaldı. Başkan Erdoğan, Karadeniz'de hedef alınan gemilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gemilere saldırmanın kimseye faydası yok" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ukrayna'daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık.

Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır.

 

Değerli dostum Sayın Zelenski'ye bu ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum.

Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanı, Ukrayna ve Türkiye'nin değerli üyeleri, değerli basın mensupları, bugün çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Her zamanki gibi somut meseleler üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanı'na aramızdaki kapsamlı iş birliği için ve Türkiye'nin gerçek barış ve güvenliğe ulaşmamızı sağlayacak tüm girişimlere hazır olduğu için teşekkür ediyorum.

Görüşmelerimizin önemli bir bölümünü Karadeniz'le ilgili konulara ayırdık. Rusya saldırganlıklarıyla Karadeniz'deki durumu daha da kötüleştiriyor. Türkiye, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlayabileceğimiz adımları destekliyor. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

 

Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmak için mutabık kaldık. Amacımız bu koridorun etkin bir şekilde işlemesini sağlamak. Kasım ayında gerçekleştirilmesi beklenen ABD-Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü formata hazırlanmaya çalışıyoruz.

Türkiye'de toplantılar düzenlenmesi ihtimalini görüştük. Barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç var. Rusya'ya Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağını hissettirmek gerekiyor.

Türkiye ile ikili ilişkilerimizi de son derece etkili bir şekilde ele aldık. Bu iş birliği giderek daha da güçlenecektir.

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