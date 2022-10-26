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Dünya Tayyip Erdoğan'la ilgili şok sözler! Ağızlar bir karış açık kaldı
Dünya

Tayyip Erdoğan'la ilgili şok sözler! Ağızlar bir karış açık kaldı

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerde gergin dönemden geçerken Yunan medyasından dikkat çeken bir "Erdoğan" analizi geldi. Yunan medyası, Erdoğan'ın Türkiye'yi bağımsız bir güç olarak yeniden inşa ettiğine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 12:42:00 -
Tayyip Erdoğan'la ilgili şok sözler! Ağızlar bir karış açık kaldı

Yerli füze Tayfun, komşu basınında geniş yer almaya devam ederken, Yunan basınından dikkat çeken bir Tayyip Erdoğan ve Türkiye analizi geldi.

Yunan Ta Nea gazetesi 'Türkiye, Doğu ile Batı arasında nasıl bir denge kurmaya çalışıyor?' başlıklı haberinde Türkiye'nin değişimini masaya yatırdı. Haberde Türkiye'nin 1940'lı yılların sonunda Sovyet tehdidi nedeniyle ABD'ye yaklaştığını ve akabinde NATO'ya girdiği anımsatıldı.

"Erdoğan, Türkiye'yi yeniden inşa etti"

Türkiye'nin bu politikasının revizyona uğradığının altını çizen Ta Nea, haberde şu ifadelere yer verdi: "2003'te iktidara geldiğinden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, yeni arkadaşlar edinmekte özgür olan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yavaş yavaş yeniden inşa etti."

"Büyük sınav"

"Erdoğan'ın politikası, Ukrayna'daki savaşla büyük bir sınavdan geçiyor" denilen haberde Erdoğan'ın bir yandan Rusya'nın ülkeyi işgalini kınadığı, bir yandan da Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına katılmaktan kaçındığı belirtildi.

Haberde Türkiye'nin bu süreçte Rus şirketlerini, yatırımlarını ve turistlerini ülkeye kabul ettiğinin altı çizildi.

Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma sözü

Türkiye'nin etki alanını genişlettiğinin vurgulandığı haberde 'Erdoğan, Afrika ve Latin Amerika'da düzinelerce diplomatik misyon açtı' denildi. Aynı haberde 'Erdoğan, Türkiye'yi, başta Orta Asya'ya odaklanan Çin liderliğindeki uluslararası bir güvenlik kurumu olan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılan ilk NATO üyesi yapma sözü verdi' ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan'ın yaklaşımı Türkiye'ye fayda sağladı mı?"

"Erdoğan'ın yaklaşımı Türkiye'ye fayda sağladı mı?" sorusunu soran gazete, bu soruya "En azından şimdilik finansal olarak karşılığını veriyor gibi görünüyor" yanıtını verdi. Haberde Ağustos ayında Erdoğan ve Putin'in ekonomik işbirliğini genişletme konusunda anlaştıklarının altı çizildi.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

TŪRKİYE KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU BİR POLİTİKA UYGULUYOR.

ramses

zilletçiler nerde bugün ya fincayla birmi içeri girdiler ?işimiz olmaz!kem gözlere şişşşşş!
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