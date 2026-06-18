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Gündem Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!
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Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!

Yeniakit Publisher
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Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, son iki yıl ve bu yılın ilk 4 ayında bazı TV kanalları, gazeteler ve trol hesaplarına parti kasasından 755 milyon lira ödendiğini söyledi.

Siyaset dünyasına bomba gibi düşen açıklamaları sosyal medya hesabından değerlendiren eski AK Parti Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, “CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen açıklamış. CHP bütçesinden 2024, 2025 ve bu yılın ilk 4 ayında bazı TV kanalları, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon lira ödeme yapıldığını söylüyor. Bu tespiti mali işlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yaptığını belirtiyor. Parayı veren düdüğü çalmış” ifadeleriyle skandalın boyutlarına dikkat çekti.

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