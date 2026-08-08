O bölgede toplu fil ölümleri oluyor!

Kenya'da ölen fil sayısı 16'ya yükseldi. İlk laboratuvar incelemelerinde, bazı örneklerde siyanüre rastlandığı ancak kesin ölüm nedeninin ve siyanürün kaynağının belirlenmesi için testlerin sürdüğü bildirildi.

Kenya'da 24 Haziran’dan bu yana ölen fil sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Kenya Yaban Hayatı Servisinden (KWS) yapılan açıklamada, Amboseli ve çevresinde yaşanan 16 fil ölümüne ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Bölgede, ilk fil ölümünün 24 Haziran'da kayda geçtiği, bir filin daha ölmesiyle ise bu sayının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

Ölen fillerin çoğunun dişi ve yavrulardan oluştuğu, bazı hayvanlarda ölümden önce güçsüzlük, kısmi felç ve solunum güçlüğü görüldüğü ifade edildi.

Nairobi Üniversitesinde yapılan ilk laboratuvar incelemelerinde, bazı örneklerde siyanüre rastlandığı ancak kesin ölüm nedeninin ve siyanürün kaynağının belirlenmesi için testlerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bulaşıcı bir hastalığa ilişkin bulguya rastlanmadığını, bölgedeki su, toprak ve bitkilerden alınan örneklerin de incelendiğini bildirdi.

Amboseli çevresindeki çiftçiler, "fil ölümlerinin tarımda kullanılan kimyasallardan kaynaklandığı" yönündeki iddiaları reddetti.