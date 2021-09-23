Tavuk döner işe yaramadı! Davutoğlu, Sivas'ı karıştırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.

"Kime konuşuyorsun, 10 kişi var"

Davutoğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın, "Davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diye sorması üzerine, "Dava bizim başımızın tacıdır" karşılığını verdi. Başka bir vatandaşın, "Kime konuşuyorsun, 10 kişi var" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Davutoğlu'na tepki gösterenler polis tarafından uzaklaştırıldı.

Döner ikramına rağmen katılım düşük oldu

Davutoğlu’nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu.