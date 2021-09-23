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Gündem Tavuk döner işe yaramadı! Davutoğlu, Sivas'ı karıştırdı
Gündem

Tavuk döner işe yaramadı! Davutoğlu, Sivas'ı karıştırdı

Sivas'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na vatandaşlar tepki gösterdi. Sivas İl Binası açılış törenine döner ikramına rağmen çok az vatandaş katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 17:43:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.

"Kime konuşuyorsun, 10 kişi var"

Davutoğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın, "Davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diye sorması üzerine, "Dava bizim başımızın tacıdır" karşılığını verdi. Başka bir vatandaşın, "Kime konuşuyorsun, 10 kişi var" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Davutoğlu'na tepki gösterenler polis tarafından uzaklaştırıldı.

Döner ikramına rağmen katılım düşük oldu

Davutoğlu’nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi. Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu.

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