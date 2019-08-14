0553 313 94 23

Tatilin son gününde Esenler Otogarında sakinlik havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otagarı’nda önceki yılların aksine yoğunluk yaşanmadı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
Tatilin son gününde Esenler Otogarında sakinlik havadan görüntülendi

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otagarı’nda önceki yılların aksine yoğunluk yaşanmadı.Tatilin son gününde Bayramın son gününde beklenen yoğunluğun yaşanmaması üzerine bu durumu alışkın olmayan vatandaşlar bundan memnun olduklarını söyledi.


Kurban Bayramı tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda her zaman yaşanan yoğunluğun aksine sakinlik yaşandı. Otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında uzun kuyruklar oluşmazken vatandaşlar otogarın bu halinden memnun olduklarını ifade etti. Yoğunluk yerine sakin bir akışın gözlediği otogardaki sakinlik havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde firmaların önünde ve otoparklardaki yaşanan sakinlik görüntülere yansıyor.


Bir otobüs firmasında çalışan Murat Topal, “Akşamüzeri biraz daha yoğunluk olur. Şimdi dönüşler başladı. Dönüşlerde yoğunluk artıyor. Otoban ve yollarda yoğunluk var. Yolcuların gidişlerinde sadece akşamları biraz yoğunluk oluyor. Ama dönüş yoğunluğu var tabi ki. Şuan gidişler genel olarak sakin, dönüşler başladı. Tatil bitiyor. Hepsinin kazasız belasız sevdiklerine kavuşmasını diliyorum. Herkese elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz” dedi.


Annesini memleketi Siirt’e gönderdiğini söyleyen Songül Terhan, “Yoğunluk yok şuan sakin olması daha güzel bayrama göre bugün daha sakin. Yolcu gönderiyoruz, annemi Siirt’e gönderiyoruz. Memnunuz bir şikayetimiz yok” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan Öztürk’ü transfer etti
    1. Zonguldak Kömürspor, Mehmet Gürkan..
    2. Türk askeri yetkililer, ABD’li heyetle..
    3. Çocukların torpille oyunu yangına..
    4. Lavanta turizmi bayramda rekor kırdı
    5. Yemen'de Aden ve Lahic emniyet..
    6. GÜNCELLEME - Kars'ta 3 terörist..
    7. Meteoroloji uyarmıştı! O ilimizde..
    8. AK Parti Gençlik Kolları’ndan..
    9. Guatemala'nın yeni liderinden ABD ile..
    10. Otomobilin çarptığı motosiklet..
    11. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    12. Fındık mantarına ‘gurbetçi’ rağbeti
    13. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
    14. Antalya’da 20 yaşındaki ablasını..
    15. Kayserispor'da kombinelere yoğun ilgi
    16. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan Malatya..
    17. Esnaf ve sanatkarlar bayramlaştı
    18. Göbeklitepe’ye araç desteği
    19. Sinop İmam Hatip Lisesi 17. mezunlar..
    20. Sakarya'da denize girişlerin..
    21. Mısırlı “Ticaret Kralı” Hüseyin Salim
    22. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    23. Yorgun merminin bu seferki hedefi..
    24. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    25. Arıların çatıya yaptığı petekten 15..
    26. Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki..
    27. KARDEMİR’de bayram çoşkusu
    28. Erbaş, İslam ülkeleri hac..
    29. Eğlencenin ortasında yangın söndürme..
    30. "İnsansız hava araçlarımız görev icra..
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan