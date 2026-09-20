Gıda dedektifliği değil Resmen domuzluk!

HABER MERKEZİ

Para için yapmadığı kalmayan fenomenlere bir yenisi daha eklendi. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduğu halde “Gıda Dedektifi” isimli sosyal medya hesabından etiket okuyuculuğu yaparak kendisine geniş bir rant alan açan ve boykotlu ürünler yerine sadece yerli ve milli firmaları hedef alan Musa Özsoy’un maskesi düştü. Hiçbir yetkinliği ve donanımı olmadığı halde “gıda mühendisi” pozlarına bürünen Özsoy’un, 2013 yılında sucuklardan domuz etinin çıkması üzerine yaptığı bir paylaşımda, “Domuz etinin neden haram olduğunu kimse açıklayamıyor, bilimsel tek bir gerekçe yok ortada” dediği ve “Et değil mi kardeşim? İngiltere yiyor da bir şey mi oluyor” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

“DOMUZUNKİ ET DEĞİL Mİ?”

Gıda bilimi veya gıda mühendisliği alanında uzmanlığı olmadığı halde, kendisini “gıda dedektifi” ilan ederek, ürünlerin üretim teknikleri ve içerikleri hakkında kesin yargılara varan “Musa Özsoy” adlı rant avcısının maskesi düştü. Asıl mesleği “şehir planlama” olduğu halde “Gıda Dedektifi” adlı hesabın kurucusu olan ve kendisine ödeme yapmaya yanaşmayan yerli ve milli firmalara karşı benzeri görülmemiş bir karalama kampanyası düzenleyen sosyal medya tetikçisi Özsoy’un, Müslüman Türk halkına “domuz” propagandası yaptığı ortaya çıktı.

SAHTE GIDA MÜHENDİSİ

Hiçbir yetkinliği ve donanımı olmadığı halde “gıda mühendisi” pozlarına bürünen ve özellikle etiket okuyuculuğu üzerinden bazı katkı maddeleri ve üretim süreçlerini teknik bağlamından kopararak tüketicilerde gereğinden fazla endişe oluşmasına yol açan Özsoy’un, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda “Sucuklardan domuz etinin çıkmasının abartılacak bir şey olmadığını savunduğu” öğrenildi. Son bir aylık paylaşımları dikkatle incelendiğinde hiçbir boykotlu ürünü eleştirmeyen ve içerisindeki yüksek şeker oranı sayesinde obezite ve tip 2 diyabet riskini artıran Siyonist kolasından “İsrail’in milli içeceği” diye bahseden Özsoy’un 9 Şubat 2013’te yaptığı rezil paylaşımında; “Sucukta domuz eti çıkmış, koca ülke ayağa kalktı. Domuz etinin neden haram olduğunu kimse açıklayamıyor, bilimsel tek bir gerekçe yok ortada. Et değil mi kardeşim? İngiltere yiyor da bir şey mi oluyor? Bu paniği anlamıyorum” şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı belirlendi.

HINZIRLIĞIN BÖYLESİ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olduktan sonra Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans programına başlayan fakat buradan ayrılarak sözde gıda etiketleri, katkı maddeleri ve tüketici farkındalığı üzerine içerik üreterek kendisine geniş bir rant alan açan Musa Özsoy’un, sonrasında ise büyük bir ikiyüzlülüğe imza atarak “domuz” eti üzerinden duyar kastığı belirlendi. Geçmişte Allah’ın haram kıldığı “hınzır”ı öven Musa Özsoy, 31 Temmuz 2021 tarihli paylaşımında ise 2000’den beri Türkiye hiçbir ülkeden taze/dondurulmuş eşek-katır-bardo ile domuz eti ve sakatatı gruplarında fiili ithalat gerçekleştirmediği halde sadece “tarife kontenjanı” açılmasını bağlamından kopararak büyük bir manipülasyona imza attı.

ÇAMUR ‘AT’ İZİ KALSIN

2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve Bosna-Hersek menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı açan kararı çarpıtan “Gıda Dedektifi” hesabının kurucusu trol Musa, “Bosna-Hersek’te neden domuz at eşek katır sakatatlarını ithal et izni verip, gümrük vergisini sıfırlıyoruz sorgulayın. İşinize gelene susmakla gelmeyene saldırmakla bu adamlık olmaz” paylaşımını yaptı. Musa Özsoy, 9 Mart 2026’da ise “Mesele domuz olunca hemen üşüştüler! Ne de olsa zihniyetleri buna hemen cevap vermeye itiyor. Cevaplarının tarzı ve seviyesinde maalesef zihniyetlerin ele veriyor” ifadelerini kullanarak, kendisini eleştiren dindar halkı hedef aldı.

‘HANİ DOMUZ HARAM DEĞİLDİ!’

Yalnızca ambalajlardaki içeriği yorumlayarak ürün analizi yaptığını sanan ve ücretli işbirliği yapmayan milli firmaları yerden yere vuran şarlatan Musa Özsoy, takvimler 17 Nisan 2026’yı gösterdiğinde bu kez domuzdan nefret eden insanlar üzerinden prim kasmaya çalıştı.

Yıllar evvel “Domuz etinin neden haram olduğunu kimse açıklayamıyor, bilimsel tek bir gerekçe yok ortada” diyerek hınzır etini meşrulaştırmaya çalışan Özsoy, “Bu ülkede domuz yemek istemeyen, giymek istemeyen milyonlar var” diyerek mütedeyyin kesimi kafeslemeye kalkıştı.