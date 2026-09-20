Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?

Almanya’nın başkenti Berlin’de sandıkların kapanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. İlk projeksiyonlara göre seçim yarışından Sol Parti birinci parti olarak çıkıyor. Ancak birinci parti olmak, Eralp’in otomatik olarak Berlin’in yeni yönetici belediye başkanı olacağı anlamına gelmiyor; yeni yönetimin şekillenmesinde koalisyon görüşmeleri belirleyici olacak.

Partinin başbakan adayı ise Türkiye kökenli Elif Eralp. Seçimden önce CDU ile başa baş bir yarış veren Eralp ve partisi, özellikle Berlin’de giderek büyüyen kira ve konut krizini kampanyanın merkezine taşıdı.

12 Eylül sonrası Almanya’ya giden bir ailenin kızı

Elif Eralp, 1981 yılında Münih'te dünyaya geldi. Anne ve babası, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya gitti. Eralp'in doğumundan kısa süre önce Almanya'ya gelen aile burada yeni bir hayat kurdu.

Siyasi ve toplumsal meselelerin konuşulduğu bir aile ortamında büyüyen Eralp'in yaşamında göçmenlik tecrübesi önemli yer tuttu. Hukuk eğitimi alan Eralp, ilerleyen yıllarda siyasete yöneldi.

Bugün 45 yaşında olan Eralp iki çocuk annesi. Türkiye kökenli ailesinin Almanya'daki hayat tecrübesini de seçim kampanyasının önemli unsurlarından biri haline getirdi.

Hukukçuluktan Berlin siyasetinin zirvesine

Eralp'in Sol Parti ile profesyonel ilişkisi 2010'lu yıllara uzanıyor. Uzun süre Federal Meclis'teki Sol Parti grubunda hukuk politikaları alanında çalışan Eralp, daha sonra partiye üye oldu.

2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi'nde yer alan Eralp, partisi içinde de hızla yükseldi. Berlin teşkilatındaki görevlerinin ardından Die Linke, 20 Eylül 2026 seçimlerine Eralp'i başbakan adayı olarak çıkardı. rbb'nin seçim öncesindeki profilinde Eralp'in beş yıldır Berlin Eyalet Meclisi'nde olduğu ve parti yönetiminde görev yaptığı belirtiliyor.

Seçim gecesinde ortaya çıkan tablo ise Eralp'in siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açabilecek nitelikte. Başbakan adayı olduğu Sol Parti, ilk sonuçlarda Berlin'in birinci partisi konumunda.

Şimdi gözler koalisyon hesabında

Sandıktan birinci parti olarak çıkmak Berlin'in yönetimini tek başına almak için yeterli değil. Berlin'in yeni yönetici belediye başkanı, eyalet meclisindeki çoğunluk dengelerine göre belirlenecek. Bu nedenle Eralp'in Rotes Rathaus'a giden yolu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından başlayacak koalisyon görüşmelerine bağlı.

Ancak seçim gecesinin ortaya çıkardığı ilk tablo şimdiden dikkat çekici: 12 Eylül'ün ardından Türkiye'den Almanya'ya giden bir ailenin kızı olan Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, Berlin seçimlerinde birinci sıraya yerleşmiş durumda.