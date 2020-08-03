Tatilcilerin İstanbul'a dönüşleri başladı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkan İstanbulluların kente dönüşleri başladı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşlar, bayramın 4'üncü gününde İstanbul'un yolunu tuttu.

Şehir içi trafiğin yüzde 22 olarak ölçüldüğü İstanbul'da, havalimanlarındaki iç hatlar bölümlerinde dönüş hareketliliği görülüyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonlarından valizlerini alan yolcular, havalimanı toplu taşıma alanlarına ve kendilerini bekleyen özel araçlara yöneldi.

Havalimanı çıkışlarında da yolcuların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İstanbul Havalimanı'nda da dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Havalimanının iç hatlar gelen yolcu salonlarından bavullarını sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli bir şekilde alan yolcular, havalimanından ayrıldı.

Yoğunluğun yaşandığı iç hatlar terminalinden çıkış yapan yolcu Hüseyin Erşen, memleketi Adıyaman'dan döndüğünü belirterek, "Kurbanı kesmek memlekette nasip oldu. Bayram güzel geçti, babamızın, annemizin ellerinden öptük. Akrabalarımızla görüştük. Havalimanlarında önlem çok güzel. Pandemi için gerekli tüm tedbirler alınmış." diye konuştu.

Yolculara sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda İGA ile havalimanında yer hizmetlerini sağlayan Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından uyarılarda bulunuluyor.

- Otogar en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ise diğer bayramlara göre en sakin günlerini yaşıyor.

Tatilcilerin dönüşe geçtiği bayramın son gününde otogarda henüz herhangi bir yoğunluğun yaşanmadığı görüldü.



