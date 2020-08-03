  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tatilcilerin İstanbul'a dönüşleri başladı

Kurban Bayramı'nda İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşleri nedeniyle havalimanlarında hareketlilik yaşanıyor - Şehir içi trafiğin yüzde 22 olarak ölçüldüğü İstabul'da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı sakin günlerini yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:47:02 -
Tatilcilerin İstanbul'a dönüşleri başladı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkan İstanbulluların kente dönüşleri başladı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşlar, bayramın 4'üncü gününde İstanbul'un yolunu tuttu.

Şehir içi trafiğin yüzde 22 olarak ölçüldüğü İstanbul'da, havalimanlarındaki iç hatlar bölümlerinde dönüş hareketliliği görülüyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonlarından valizlerini alan yolcular, havalimanı toplu taşıma alanlarına ve kendilerini bekleyen özel araçlara yöneldi.

Havalimanı çıkışlarında da yolcuların zaman zaman yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İstanbul Havalimanı'nda da dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Havalimanının iç hatlar gelen yolcu salonlarından bavullarını sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli bir şekilde alan yolcular, havalimanından ayrıldı.

Yoğunluğun yaşandığı iç hatlar terminalinden çıkış yapan yolcu Hüseyin Erşen, memleketi Adıyaman'dan döndüğünü belirterek, "Kurbanı kesmek memlekette nasip oldu. Bayram güzel geçti, babamızın, annemizin ellerinden öptük. Akrabalarımızla görüştük. Havalimanlarında önlem çok güzel. Pandemi için gerekli tüm tedbirler alınmış." diye konuştu.

Yolculara sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda İGA ile havalimanında yer hizmetlerini sağlayan Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından uyarılarda bulunuluyor.

- Otogar en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ise diğer bayramlara göre en sakin günlerini yaşıyor.

Tatilcilerin dönüşe geçtiği bayramın son gününde otogarda henüz herhangi bir yoğunluğun yaşanmadığı görüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Veyis Ateş araya girerek açıkladı! Canlı yayında Mete Yarar'ın konuştuğu esnada garip olay
Gündem

Veyis Ateş araya girerek açıkladı! Canlı yayında Mete Yarar'ın konuştuğu esnada garip olay

Veyis Ateş'in sunduğu programda canlı yayınlarda duyulan seslere bir yenisi daha eklendi. Programda; Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüd..
İşte KADEM'in yaranmaya çalıştığı zihniyet: Alkış tutarken bile Erdoğan'ın ailesine hakaret etti!
Gündem

İşte KADEM'in yaranmaya çalıştığı zihniyet: Alkış tutarken bile Erdoğan'ın ailesine hakaret etti!

Gezi çapulcusu Levent Üzümcü, malum zihniyete yaranmaya çalışan KADEM'in İstanbul Sözleşmesi için yaptığı açıklamayı alkışlarken bile Cumhur..
Cihazlar halka açık istasyonlarda şarj edilemeyecek! Cumhurbaşkanlığı harekete geçti: Kamuda yeni dönem başlıyor
Siyaset

Cihazlar halka açık istasyonlarda şarj edilemeyecek! Cumhurbaşkanlığı harekete geçti: Kamuda yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu kurumlarında uygulanacak dijital güvenlik önlemleri için Bilgi ve İletişim Güvenliği ..
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı