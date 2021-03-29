Tasarruf finansman yasası A. Emin Üstün'ün en büyük hayaliydi

Temelleri faizsiz Elbirliği Sistemi’yle 1991 yılında atılan ve o günden bugüne yasal zemine oturtulması beklenen faizsiz finansman modeli, 4 Mart’ta Meclis’te kabul edilen kanunla yasal statüye kavuştu. Sistemin doğmasını sağlayan ve bugün bir sektör haline gelmesinde büyük pay sahibi olan Türkiye’nin sayılı girişimcilerinden merhum iş insanı A. Emin Üstün’ün kanunun çıkmasında yıllarca gösterdiği büyük çabalar da karşılığını bulmuş oldu.

İhtiyacı dile getirmişti

Üstün, o dönemlerde kanuni denetimle faizsiz sistemin tercih edilebilirliğinin ve ülke ekonomisine katkılarının artacağını öngörerek yasalaşma sürecine duyulan ihtiyacı dile getirmişti. Yaşanabilecek bir suiistimale mahal vermemek adına sistemin yasalaşarak işin ehli kişilerce yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Üstün, sistemin konvansiyonel yöntemlere karşı ev ve araç sahibi olmak isteyen binlerce kişiye alternatif sunduğunu ifade etmişti. Yasal bir zeminde hizmet verecek sistemden milyonlarca kişinin faizsiz bir şekilde istifade edebileceğini o günlerde yaptığı pek çok basın açıklamasında kaydetmişti.

Arzusu devlet güvencesiydi

Her yıl on binlerce kişinin istifade ettiği faizsiz Elbirliği Sistemi’nden yasal düzenlemeyle yüz binlerce kişinin faydalanabileceğinin altını çizen Üstün, şunları söylemişti: “Sistemin düzgün bir şekilde ve aksamadan işleyebilmesi için firmaların sermaye gücünün olması bu işin yapı taşlarından biridir. Ticaret kanununda yer edinmek suretiyle sistemin kendine has yapısı korunarak bu sistem denetim altına alınırsa herkesin yapabileceği bir iş olmamış olur. 1990’lı yılların başında bu işe başladığımızda tek firmaydık. O yıllarda firma sayısı otomobilde 150’ye kadar çıktı. Ancak belli bir süre geçtikten sonra, açılan firmaların çoğu kapanınca tekrar sektördeki firma sayısı düştü. 2016’dan sonra ise firma sayısında yeniden artışlar oldu. Sektördeki bu firma artışları ve artışlardaki bu istikrarsızlık, düzenlemeye ihtiyaç olduğunu açıkça gösteriyor. Devletimizin yetkili mercileri tarafından sistemdeki boşlukların tespit edilip sistemin dinamiklerine uygun bir elbise dikilmesiyle faizsiz sistem yasal bir hale gelebilir. Bizler de bu konuda edindiğimiz tecrübeleri yetkili mercilerle birçok kez paylaştık. Sistemin işleyişini, başarısını, ekonomiye katkısını aktardık. Birçok kez yaptığımız bu görüşmelerden sonra devlet yetkililerimizin dikkatini çektik ve sektörün disipline edilmesi için attığımız ilk adımlar sonuç bulmaya başladı. Yapılacak bu düzenleme ile birlikte milyonlarca vatandaşımız güvenle, faizsiz bir şekilde ev veya araç sahibi olabilir.”

Örnek yatırımlar yaptı

Üretim, yatırım ve istihdam alanlarında değer katan yatırımlara imza atan Üstün, 1990’lı yılların zorlu şartlarında başarılı bir girişimle kurduğu, faiz ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran Elbirliği Sistemi’ni yerli bir finansman modeli olarak iş dünyasına kazandırdı. Sistemi ilk olarak otomotivde ardından konut, enerji, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda uyguladı. Özellikle konut pazarında Eminevim sayesinde dar ve orta gelirli on binlerce insanın faiz ödeme mecburiyeti olmadan uygun bütçelerle ev ve araç sahibi almasına imkân tanıdı.

Çabaları sonuç verdi

Yaşamı boyunca el birliğinin gücüne her zaman inanan ve bu bakış açısıyla yüz binlerce insanı el birliği çatısı altında birleştiren A. Emin Üstün, vefat ettiği 2019 yılına kadar sistemin denetlenebilir olabilmesi ve yasal güvence kazanabilmesi için büyük bir çaba gösterdi. Vefatından iki yıl sonra 4 Mart 2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarruf finansmanı yasası da bu büyük çabasının karşılığı olurken kurduğu en büyük hayal de gerçekleşmiş oldu.