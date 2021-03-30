Tasarım Yarışması’na KTO Karatay damgası

Yarışma kapsamında, altı yüz sekiz başvuru arasından yirmi dokuz proje ödül almaya hak kazandı.

Gurur kaynağı oldular

“Akıllı Mobilyalar” kategorisinde İhracatçı Birliği Büyük Ödülünü “Engelsiz Mutfak” projeleriyle KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Esra Adak ve Abdurrahim Erdiril kazandı. “Ev Mobilyaları” kategorisinde ise “Duo” isimli tasarımıyla yine KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Ayten Rümeysa Ünsaçar, Lazzoni Altın Ödülü’nün sahibi oldu. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Teknolojinin hızlı gelişimi ve küreselleşme, her alanda olduğu gibi eğitimde de günceli takip etmeyi, dinamik kalmayı, özgün olmayı ve insan odaklı hizmetler sunmayı beraberinde getiriyor. Üniversitemiz bu sorumluluğun son derece farkında olarak, bütün insanlığa fayda sağlayan, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev ediniyor. Böylesine önemli bir tasarım yarışmasında projeleriyle ödül kazanan öğrencilerimizi ve kendilerini yetiştiren akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Nice başarılar getirecek

Ödül alan öğrencileri tebrik eden KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise “Öğrencilerimiz Esra Adak, Abdurrahim Erdiril ve Ayten Rümeysa Ünsaçar’ı başarılarından dolayı tebrik ediyor, akademisyenlerimizi kutluyorum. KTO Karatay Üniversitesi, ‘AR-GE, Proje ve İnovasyon’ ekosistemine sahip bir üniversitedir. Öğrenci, akademisyen ve sektör iş birliğinin daha nice başarılar getireceğine inanıyorum. Bu noktada üniversitemizin teşvik ve desteğinin de her zaman devam edeceğini belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.