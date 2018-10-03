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Tas içindeki altınlarla büyük vurgun

Sahte altın dolandırıcılarına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 644 bin liralık sahte altın ele geçirdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:16
Tas içindeki altınlarla büyük vurgun

Geçen Temmuz ayında Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya aracılığı ile sahte altınları satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki şebekenin sahte altında 555 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın merkez Ellibaş köyünde sahte altınla 90 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine şebekenin uzantılarını ve diğer üyelerini de tespit etti. Savcılıktan alınan talimatla Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şebekeye yönelik ikinci defa düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında daha önceden dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, gasp ve kapkaç suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. 

Şebekenin sosyal medya aracılığı ile özellikle asker arkadaşı, iş arkadaşı, kamu çalışanı gruplarını hedef aldıkları, bu sayede mağdurların güvenini kazanarak, kişilerle sosyal medya üzerinden bağlantı kurup, sahte altın video ve fotoğrafları gönderdikleri, mağdurlara altınları arazide bulduklarını ve ucuz fiyata elden çıkartmak istedikleri gibi senaryolar kurdukları, sahte altınları satarak 644 bin 500 lira dolandırdıkları belirlendi.

Cep telefonundan ilginç görüntüler çıktı

Bu arada şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonundan ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerin görüntülerde, sahte reşat altınlarını bir tasa yada çuval içine koyup göstermeleri mağdurları nasıl kandırdıklarını da ortaya çıkarmış oldu.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 44 bin 500 TL para, 1 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu ve kullandıkları 2 adet otomobile el konuldu. Gözaltına alınan Bartın Deftardarlığı'nda görevli kadın memur A.V. ile G.V., F.Y., A.B., E.B., H.K. ve Ö.A. jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Temmuz ayında yapılan operasyonda aynı şebekenin 555 bin TL, son yapılan operasyonda ise 644 bin 500 TL ile 50'ye yakın mağdurları 1 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:16
  1. Zonguldak
  2. Bartın
  3. tas içindeki altınlar
  4. altın
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  6. sahte altın

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