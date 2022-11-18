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Yerel Tartıştığı kişi markete sığındı, silahla 2 kişiyi yaraladı
Yerel

Tartıştığı kişi markete sığındı, silahla 2 kişiyi yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsın sığındığı markete av tüfeğiyle ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 08:57:00 -
Tartıştığı kişi markete sığındı, silahla 2 kişiyi yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsın sığındığı markete av tüfeğiyle ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.I., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişinin markete girmesinden dolayı iş yerine saldırıda bulundu.

Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta bulunan A.E. ve Ö.K.'nın bacaklarına isabet etti. Şüpheli, saldırının ardından kaçarken, yaralılar ise markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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