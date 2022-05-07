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Yerel Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı
Yerel

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan koca, tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 09:41:00 -
Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 209 Sokak'ta oturan E.B (26) ile eşi D.B (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan D.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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