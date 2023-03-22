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Yerel Tartıştığı ağabeyini öldürdü
Yerel

Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde kardeşlerin kavgasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:35:00 -
Tartıştığı ağabeyini öldürdü

 Mersin’in Tarsus ilçesinde kardeşlerin kavgasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde Erdal D. (37) ile kardeşi Y. D. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., üzerinde bulundurduğu bıçakla ağabeyi Erdal D.'yi sol göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Erdal D., ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Y.D'nin olaydan sonra polise teslim olduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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