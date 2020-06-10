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Aktüel

Tarlasında ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi gittiği tarlasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:32:17 -
Tarlasında ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi gittiği tarlasında ölü bulundu.


Alınan bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi’nde 68 yaşındaki Mehmet Duru, sabah saatlerinde kendisine ait tarlaya gitti. Bir süre sonra yakınları yaşlı adama ulaşamayınca tarlaya geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan Mehmet Duru için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftçinin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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