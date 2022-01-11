Tarkan'ın Enes Kara paylaşımında 'inanç' mesajı! Bu sözlerle hedef aldı: Bağnaz ve yobaz zihniyetler...

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Magazin dünyasında ‘Megastar’ şeklinde pohpohlanan ‘mega yandaş’ Tarkan, intihar eden Enes Kara üzerinden cemaat ve tarikatları hedef alarak, “Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımız korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.” ifadelerini kullandı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, intihar etmeden önce çektiği videoda ailesinin isteği nedeniyle kaldığı yurtta psikolojik baskı gördüğünü ve derslerindeki yoğunlukla birlikte yaşama sevincini kaybettiğini belirtti. Türkiye'nin gündemine yerleşen Enes Kara'nın intiharıyla ilgili malum çevreler yine İslam dini ile cemaat ve tarikatları hedef aldı.

Tarkan'dan 'inanç' mesajı

Seküler yaşam tarzını benimseyip çocuğuna da kendi değerlerini aşılayan Tarkan, aklı sıra mütedeyyin anne babalara 'çocuklarınızın inancına karışmayın' mesajı verdi. Müslüman gençler inançlarını yaşadıklarından dolayı mağdur olurken sessizliğe bürünen, alkol ve uyuşturucu sonucunda hayatını kaybeden gençler için üç maymunu oynayan Tarkan, ebeveynlere, "Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun." tavsiyesinde bulundu.

Cemaat ve tarikatları hedef aldı

Tarkan, paylaşımın sonunda cemaat ve tarikatları hedef alıp asıl vermek istediği mesajı vererek, "Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir." dedi.

Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.



Ey analar, babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir.



Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.