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Aktüel Tarkan Geççek şarkı sözleri! Tarkan son şarkısı Geççek nasıl?
Aktüel

Tarkan Geççek şarkı sözleri! Tarkan son şarkısı Geççek nasıl?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının intro’sundan kısa bir bölüm paylaşan Megastar" denilerek pohpohlanan Tarkan, bu kez klibinden bir tanıtım yayınladı. 17 Şubat’ta çıkacağı söylenen Tarkan’ın son şarkısı Geççek daha piyasaya çıkmadan büyük eleştiri konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 15:52:00 - 2022-02-16 16:01:44
Tarkan Geççek şarkı sözleri! Tarkan son şarkısı Geççek nasıl?

Tarkan, yeni çıkaracağı şarkının tanıtımını gerçekleştirdi. Türkçe'yi katlatmekten çekinmeyen Tarkan'ın video klibi ilk kez 17 Şubat’ta seyirci karşısına çıkacak.

Sözü ve müziği Tarkan’a ait olan 'Geççek'in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği şarkının mastering’i ise ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı. Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, yapımcılığını Anima İstanbul’un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin dört gün süren çekimleri İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. 17 Şubat’ta yayınlanacak şarkının adı “Geççek” Sosyal medyada büyük tepki aldı. Gelen tepkiler arasında “Geççek diye şarkı ismi mi olur” “Geçecek mi demek istedin? Geççek ne! Sen Tarkan’sın, TikTok fenomeni değil!” yorumları yer aldı. 

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