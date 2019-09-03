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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek 2019?

Binlerce çiftçinin beklediği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı. Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 16,1 milyar TL destekleme ödemesi yapılacağını söyledi. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?

03 Eylül 2019 Salı 21:02
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek 2019?

Binlerce çiftçinin beklediği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı. Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 16,1 milyar TL destekleme ödemesi yapılacağını söyledi. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?

Sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda 2002 yılında çiftçiye verilen ödeneğin 1,8 milyar TL olduğunu aktaran Pakdemirli "2003-2019 yılları arasında çiftçilerimize toplam 136,2 Milyar TL'nin üzerinde tarımsal destek sağladık." ifadelerini kullandı. Tarım destek ödemeleri ne zaman ödenecek 2019? sorusu da cevabını buldu. Bakan Pakdemirli, çiftçilere 2019 sonuna kadar 16,1 milyar TL destek ödemesi yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli şöyle konuştu: ”2002 yılında, 36,9 milyar lira olan tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2018 yılında yüzde 478,2 artarak 213,4 milyar liraya ulaşmıştır. 2002 yılında, 3,8 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında ise yüzde 371 artarak 17,7 milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal Destek Ödemeleri kapsamında 2002 yılında, 1,8 milyar lira tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda 16,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında çiftçilerimize toplam, 136,2 milyar liranın üzerinde nakit tarımsal destek ödenmiş olacak."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 21:02
  1. Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?
  2. tarım destek ödemeleri ne zaman ödenecek 2019

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