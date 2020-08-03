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Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valileri

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:35:52 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valileri
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