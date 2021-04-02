Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli güzel haberi verdi! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor
Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, güzel haberi verdi. Pakdemirli, "Tarım ve 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapacaklarını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.
85 milyon liralık üretim desteği
Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.