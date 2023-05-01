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Eğitim Tarım liselerinin oranı yüzde 100 oranında arttı
Eğitim

Tarım liselerinin oranı yüzde 100 oranında arttı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 15:27:00 -
Tarım liselerinin oranı yüzde 100 oranında arttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve Türkiye’nin tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla tarım liselerinin yeniden yapılandırdıklarını ve özgün projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, tarım alanında eğitim verilen okul sayısının 144’e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, gıda tedarik zincirinde küresel ölçekte yaşanan sorunların tarım ve hayvancılık alanını daha da ön plana çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bakanlık olarak tarım liselerini yeniden yapılandırarak tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkemizin bir tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla özgün projeler hayata geçirdik. Bu kapsamda 2020’de tarım alanında eğitim verilen 72 okul sayımızı, yüzde 100’lük artışla 2023 yılında 144’e çıkardık. 3 yeni okul açılışı için de çalışmalarımız da devam ediyor.” Türkiye’nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sayılarını artırdıkları tarım liselerine yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Özer, “Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde açılan yeni tarım alanları ve tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu sayı 10 bin 354’e yükseldi.”

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