Tarihte ödenen en büyük bonservis ile gidiyor!

Önümüzdeki sezon Leicester City'deki kontratı sona erecek milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, şu ana kadar daha önce görülmemiş bir bonservis bedeliyle transfer olmak üzere. Real Madrid ve Juventus'un kendisiyle yakından ilgilenmesi sonrası takımdan ayrılmayı kafaya koyan milli yıldızın Juventus'a imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Leicester City ile bağlarını tamamen kopartan Çağlar Söyüncü, kesin olarak takımdan ayrılacak. Son haftalarda yedek kulübesinden çıkamayan Çağlar'ın ayrılık kararının ardından oynatılmadığı ortaya çıktı. Bu olaya çok sinirlenen Çağlar'ın Juventus ile anlaştığı öğrenildi.

DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLUYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Çağlar için ilk olarak Real Madrid ve Juventus gündemdeydi. Madrid ekibinin Chelsea'den Antonio Rüdiger'le anlaşmasının ardından Juventus, Çağlar Söyüncü savaşında tek kaldı. Çağlar'ın da İtalya'da oynamaya sıcak bakmasının ardından bu transfer neredeyse bitti.

BİR TÜRK İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ

İtalyan devinin, Leicester City'e 45-50 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor. Çağlar Söyüncü'den bonservis kazanmak isteyen Leicester City'nin bu rakamı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu bedelin kabul edilmesinin ardından Çağlar Söyüncü, gelmiş geçmiş en büyük bonservis ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.