Tarihte ilk kez tank kullanan ülke tanklardan vazgeçmeye hazırlanıyor
1. Dünya Savaşı'nda ilk kez tank kullanan Birleşik Krallık, maliyeti nedeniyle tüm tankları hurdaya ayırmayı düşünüyor.
İngiliz Times gazetesi'nde yer alan heberde, 2019 yılında eski olduğuna karar verilen 'Challenger 2' tankı ve 'Warrior' piyade savaş aracının modernizasyon maliyetinin yüksek olması sebebiyle hükümetin tüm tanklardan vazgeçmeyi düşündüğü belirtildi.
İleri teknoloji silahlara yönelecekler
Savaşın değişen doğası nedeniyle İngiltere Savunma Bakanlığı uzay teknolojisi ve siber teknoloji alanına yoğunlaşmak gerektiği görüşünü benimsiyor.
Gazete İngiltere’nin, ağır zırhlı araçlardan vazgeçme teklifiyle ilgili NATO müttefiklerinin görüşünü almaya çalıştığını kaydetti.
İngiltere'nin NATO'da hava alanında ilerlemeyi benimseyeceği de iddia ediliyor.
Tarihte ilk kez tankı kullandılar
Lancelot de Mole isimli İngiliz mühendis tankı geliştirdi. İngiliz hükümeti tankı ilk kez 1. Dünya Savaşı'nda Fransa'da kullandı.