0553 313 94 23

Tarihin en büyüğü başlıyor... TSK'dan 'Mavi Vatan' çıkarması!

TSK, Türkiye'deki bütün denizleri kapsayacak olan, tarihinin en büyük tatbikatına hazırlanıyor. Rumların hak iddia ettiği bölgeleri de kapsayacak olan ve Yunanistan'a karşı mesaj niteliğindeki "Mavi Vatan" tatbikatı, 462 bin kilometrelik alanda yapılacak.

10 Ocak 2019 Perşembe 09:18
Tarihin en büyüğü başlıyor... TSK'dan 'Mavi Vatan' çıkarması!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) denizlerde dev bir tatbikata hazırlanıyor. Donanmanın şimdiye kadarki en büyük savaş provası olması beklenen tatbikata 'Mavi Vatan' adı verildi.

Akar işareti vermişti

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin işgal girişimlerine karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik alanlarına '462 bin kilometrelik mavi vatan' sözleriyle işaret etmişti.

Hava kuvvetleri de katılacak

27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak Mavi Vatan Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm unsurlarının yanı sıra Hava ve Kara Kuvvetleri'nden bazı unsurların da katılımıyla icra edilecek. Milli savaş sistemlerinin yoğun olarak kullanılacağı 'Mavi Vatan-2019' hava-deniz tatbikatında, Türk Donanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri'nin olası harp senaryoları üzerinden caydırıcı gücü sergilenecek. Tatbikatın Ege ve Doğu Akdeniz'de, Yunanistan ve GKRY tarafından sözde tartışmalı gösterilen sahaları da içerecek şekilde Türk kıta sahanlığında yapılması bekleniyor.

TSK'nın deniz egemenliği pekişecek

Mavi Vatan-2019, aynı zamanda Akdeniz'de bir süredir tatbikat icra eden Mısır, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a karşı da gövde gösterisi anlamı taşıyor. Türkiye'nin hem sınır içinde hem de Suriye ve Irak'taki operasyonlarını fırsat bilerek Doğu Akdeniz'de oldu-bitti girişimlerine yönelen Yunanistan ve GKRY'nin Mavi Vatan'ı dikkatle izlemesi bekleniyor. Tatbikatla birlikte TSK, 462 bin kilometrekarelik deniz alanlarında egemenliğini pekiştirecek ve işgal haritaları hazırlayanlara net bir uyarıda bulunmuş olacak.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:18
  1. Türkiye
  2. Yunanistan
  3. tatbikat
  4. mavi vatan
  5. Hulusi Akar

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 30 dk önce
    HAÇLI NIN SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ DE CİRİT ATIYOR, HAÇLININ SALDIRI PLANLARINA KARŞI, HAZIRLIK TATBİKATI DURUM ÇOK CİDDİ!! 2023 E KALMAZ BÜYÜK HARP PATLAR. BEYNEN VE ZİHNEN HAZIRIZ İNŞAALLAH. ERDOĞAN 2004 DEN BUGÜNE HAZIRLANIYOR, İLK İCRAATI TANK VE UÇAKLARIN İsrail DE Modernizasyon unu İPTAL İLE BAŞLAMIŞTI, SONRASINDA MİLLİ SAVUNMA VE SAĞLIK BAKANLIĞINA DAHA ÇOK YATIRIM YAPTI. SON ON YILDIR DA MİLLİ KONUŞMALAR İLE MİLLİ DUYGULARIMIZA HİTAP EDİYOR. EMPERYALİSTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ, ARTIK SÖMÜREMİYECEKLER. HİÇ KİMSE KORKMASIN, BAZI YORUMCULAR DA TELAŞ YAPIP KORKMASIN! BİZE İNANÇLI VATANSEVER BİR MİLYON MÜSLÜMAN TÜRK YETER, 79 MİLYON RAHAT OLSUN. Sefer çıktı şu haçlı ya BİZİM İLE GELEN GELSİN. Gelen gelsin gelmeyen SUSSUN. KORKAN GELMESİN ŞEHADETE KOŞAN GELSİN.
  • mertmert48 dk önce
    Kahraman TSK mıza, komuta kademesine ve başkomutanına Rabbim güç kuvvet versin İnşaallah. Bu aziz vatan uğruna canımızı vermeye hazırız.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ortak Tepki Platformu kuruldu
  1. Ortak Tepki Platformu kuruldu
  2. Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
  3. Vicdansız dolandırıcılar şehit..
  4. İsrail'le normalleşme Allah’a ihanettir
  5. Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın..
  6. Piyasa güne artı rezervle başladı
  7. Gram altın güne düşüşle başladı
  8. Trabzon'da eğitime kar engeli
  9. Borsa güne yatay başladı
  10. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
  11. Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan..
  12. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ..
  13. Bursa'da operasyon! İş adamları..
  14. Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
  15. Karda antrenman yaparak Sarıkamış..
  16. Gerede'nin tarihi yapıları ayağa..
  17. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  18. Taşlar bağlanmış, köpekler serbest!
  19. Adana'da terör örgütü YPG/PKK..
  20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

Günün Karikatürü

10 Ocak 2019
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek