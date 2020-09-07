Tarihi Harput Mahallesi'nin asırlık fotoğraflarını ahşaba işliyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da ahşap oyma sanatı ustası Fatih Bakır, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesinin 1800'lü yıllarda çekilen siyah beyaz fotoğraflarını oyma sanatıyla ahşaba işliyor.

Babasından esinlenerek geleneksel el sanatlarına merak salan Bakır, mesleğinde ilerleyebilmek için Türkiye'nin farklı illerine giderek aldığı eğitimlerle usta olmayı başardı.

Ardından evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Bakır, antik çağlardan bugüne uzanan bir tarih ve kültür kenti olan Harput'taki, minaresi İtalya'daki Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi ve Harput Kalesi başta olmak tarihe ışık tutan eserleri ahşaba işleyerek sanatını icra ediyor.

Selçuklular döneminde gelişen, Osmanlı'da da yaygın kullanılan ahşap oymacılık sanatını sürdüren Bakır, tarihi yerleri ahşaba oyarak daha sonra bunları varakla süslüyor.

Bakır, büyük sabır ve özenle işlediği motiflerle ortaya çıkardığı eserlerini, sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

- "Evimin alt katını atölyeye çevirdim"

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap oyma sanatı ile tarihi yerleri gün yüzüne çıkardığını anlattı.

Çocukluğundan beri bu sanatı icra ettiğini ifade eden Bakır, "Yağlı boya, tablolar, oyma sanatları, heykeller gibi alanlarda kendimi geliştirdim." dedi.

Ahşap oymayı farklı sanatlarla birleştirerek değişik eserler ortaya çıkardığını anlatan Bakır, "Evimin alt katını atölyeye çevirdim. Tarihi Harput’un 1800'lü yıllarda çekilen eski Harput görsellerini ahşap oyma sanatıyla ahşaplara işliyorum. Bunu yaparken sadece fotoğraflara bağlı kalmıyorum. Orada bulunan tarihi yerleri gezip, inceleyip araştırıyorum. Üzerlerindeki motifleri onların geometrik ve matematik hesaplarını inceliyorum. Çünkü bunlar hepsi ayrı bir zanaat, ayrı bir işçilik."

- "Tarihimizi ahşap oyma ile günümüze taşıyorum"



Tarihe karşı ilgisi olduğu için bunu sanatına yansıtmayı sevdiğini dile getiren Bakır, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de çok mutlu oluyorum. Burada en çok öne çıkan; minaresi Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami başta olmak üzere birçok mekanı işliyorum. Bu görsellerde ki amacım geçmişteki tarihimizi ahşap oyma sanatıyla birleştirerek günümüze taşımak. Bizden sonra gelen kuşaklara bir şeyler bırakmaya çalışıyoruz. Harput bizim incimiz, tarihimiz çok büyük bir geçmişe sahip bir yer. Yaptığım eserlere dikkati çekmek için yılın belli günlerinde fuar alanlarında sergiliyorum."