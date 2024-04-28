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Yerel Tarihi eser kaçakçıklarına operasyon! 6 kişi yakalandı
Yerel

Tarihi eser kaçakçıklarına operasyon! 6 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 12:27:29 - 2024-04-28 12:27:28
Tarihi eser kaçakçıklarına operasyon! 6 kişi yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi Arpalık mevkiinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen C.T., E.Ç., B.T., H.D., Y.D. ve A.K. isimli 6 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte çok sayıda kazı malzemesi de ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alına 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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