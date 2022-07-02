Tarçınlı Lokmalık Kurabiyeler: Bayatlamayan minik tarçınlı kurabiye tarifi
Çayın yanına ağızda dağılan, kıyır kıyır kurabiye tarifi... Ağızda dağılan tarçınlı minik kurabiye
Tarçınlı Lokmalık Kurabiyeler Tarifi İçin Malzemeler
Hamuru için;
200 gr margarin oda sıcaklığında
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı mısır nişastası
1 çay kaşığı tarçın
2 paket vanilya
Aldığı kadar un
Üzeri için;
Pudra şekeri
Tarçın
Tarçınlı Lokmalık Kurabiyeler Tarifi Nasıl Yapılır?
Oda ısısında yumuşamış margarini ve diğer malzemeleri sırasıyla koyalım. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edelim. Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Önceden ısıtılmış fırında üstü pembeleşinceye kadar pişirelim. Pudra şekeri ve tarçını buzdolabı poşetine koyalım. Pişen kurabiyelerimizi karışıma bulayalım. Kahve yanına çok yakışıyor. Afiyet olsun