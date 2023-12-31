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Kadın - Aile Tarçın ve bal karışımının inanılmaz faydaları: dair rehber hazırlandı! Meğerse gizli kalmış! İşte bomba detaylar
Kadın - Aile

Tarçın ve bal karışımının inanılmaz faydaları: dair rehber hazırlandı! Meğerse gizli kalmış! İşte bomba detaylar

Yeniakit Publisher
2023-12-31 17:16:00 - 2023-12-31 17:21:37
Tarçın ve bal karışımının inanılmaz faydaları: dair rehber hazırlandı! Meğerse gizli kalmış! İşte bomba detaylar

Bal ve tarçın cilt üzerinde oluşan aknelere ve aknelerden arta kalan lekelere oldukça iyi gelir. Cildi yenileyen bal tarçın karışımı aynı zamanda ciltteki bazı lekeler içinde kullanılır. Vücut içinde pek çok olumlu etkisi olan bal tarçın karışımının etkileri aşağıdaki gibidir.

Bal Tarçın Karışımının Faydaları

– Bal ve tarçın karışımı ciltteki sivilceleri geçirir. Birkaç gün düzenli şekilde uygulandığında sivilcelerin ciltten giderilmesini sağlar.

– Bal tarçın karışımı kronikleşen öksürük problemlerine oldukça iyi gelir. Soğuk algınlığına da iyi gelen bal tarçın karışımının sinüsleri temizleme özelliği de bulunmaktadır.

– Bal ve tarçın karışımı boğaz ağrılarını iyileştirmektedir.
– Bal ve tarçın midede meydana gelen gazları önler.

– Bu karışımı düzenli şekilde tüketen kişilerde bağışıklık sistemi güçlenir. Vücut bakterilere karşı daha dayanıklı hale gelir.

– Bal tüketimi ayrıca vücutta akyuvarları güçlendirir. Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı direnç oluşturur.
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– Bal ve tarçının çeşitli deri hastalıklarını tedavi etme özelliği vardır. Mantar ve egzama gibi hastalıklarda tedavi edici olarak kullanılmaktadır.

– Mide hastalıklarına ve kemik yıkımına oldukça iyi gelen bal tarçın karışımı bazı kanser hastalıklarında da kullanılabilir. ( Bunun için doktorunuza danışmayı unutmayınız)

Bal ve Tarçın Kürleri

Sivilceler için Bal Tarçın Kürü

– 3 çorba kaşığı bal

– 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı ve uygulanışı: Malzemeleri karıştırdıktan sonra sivilcelerinizin üstüne sürün ve yatın. Kalktığınızda yüzünüzü yıkayın. 1 ay boyunca 2 günde bir uygulanan kür sayesinde sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

 

Diş Ağrısı için Bal Tarçın Kürü
– 1 kaşık tarçın

– 5 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı ve uygulanışı: Tarçın ve bal karıştırılarak ağrıyan dişe uygulanır. Ağrı tamamen kesilene kadar gün içinde 3 kere uygulanır. Diş ağrısını geçirme özelliği bulunmaktadır.

Öksürüğe Karşı Bal Tarçın Kürü

– 1 kaşık ılık bal

– Yarım çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı ve uygulanışı: Gün içinde 3 kere yenilmesi gereken bu karışım kronik öksürüğe ve boğaz ağrısına oldukça iyi gelmektedir.

Vücut Direncini Arttıran Bal Tarçın Kürü

– Yarım kaşık bal

– Çok az miktar tarçın

Hazırlanışı ve uygulanışı: Gün içinde yorgunluğunuzun hat safhaya ulaştığı saatler olan 15:00 sıralarında tüketirseniz vücut direnciniz artar ve kendinizi daha zinde hissedersiniz. 1 hafta kullanmanız yeterlidir. Daha fazla kullanmayınız.

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