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Spor Taraftar Messi'yi affetmedi
Spor

Taraftar Messi'yi affetmedi

Yeniakit Publisher
2023-05-13 23:51:00 -
Taraftar Messi'yi affetmedi

PSG taraftarı, 2 hafta kadro dışı cezası alan, ardından affedilen Lionel Messi'yi yuhaladı.

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında PSG, sahasında Ajaccio'yu konuk etti. Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçta gözler Lionel Messi'nin üstündeydi.

Taraftar Messi'yi affetmedi

İzin almadan Suudi Arabistan'a giden ve 2 hafta kadro dışı bırakılan Lionel Messi, paylaştığı özür videosunun ardından affedildi. Teknik Direktör Galtier, Messi'yi Ajaccio maçında ilk 11'e yazdı. Ancak taraftarın tepkisi çok başka oldu.

İlk andan itibaren tepki

Statta Lionel Messi'nin ismi anons edilince büyük bir uğultu koptu. Maç başladıktan sonra dinmesi beklenen tepkiler daha da şiddetlendi.

Dinmeyen yuhalama

Lionel Messi'nin topla her buluşmasında taraftar yuhaladı. Tepkilerden etkilenen Arjantinli futbolcunun yüzü düştü.
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