Taraftar Messi'yi affetmedi
PSG taraftarı, 2 hafta kadro dışı cezası alan, ardından affedilen Lionel Messi'yi yuhaladı.
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında PSG, sahasında Ajaccio'yu konuk etti. Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçta gözler Lionel Messi'nin üstündeydi.
Taraftar Messi'yi affetmedi
İzin almadan Suudi Arabistan'a giden ve 2 hafta kadro dışı bırakılan Lionel Messi, paylaştığı özür videosunun ardından affedildi. Teknik Direktör Galtier, Messi'yi Ajaccio maçında ilk 11'e yazdı. Ancak taraftarın tepkisi çok başka oldu.
İlk andan itibaren tepki
Statta Lionel Messi'nin ismi anons edilince büyük bir uğultu koptu. Maç başladıktan sonra dinmesi beklenen tepkiler daha da şiddetlendi.
Dinmeyen yuhalama
Lionel Messi'nin topla her buluşmasında taraftar yuhaladı. Tepkilerden etkilenen Arjantinli futbolcunun yüzü düştü.
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