Tanju Çolak'tan ilginç yerli futbolcu çıkışı!

Tanju Çolak, A Spor'da katıldığı televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım" diye açıklamalarda bulundu.

Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine, Tanju Çolak'ın "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah" diye yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.