Tanju aynı Tanju! Düne kadar neredeydiniz? HDP emretti CHP şutladı

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Faşist uygulamaları ve kadınlara yönelik rezil sözleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan uzun süredir CHP tarafından korunup kollanıyordu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Sıcak gelişmeyi CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duyurdu.

HDP'den CHP'ye talimat!

Tanju Özcan’la ilgili ihraç adımı HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu‘nun geçen aylardaki basın açıklamasını hatırlattı.

Gergerlioğlu, Selahattin Demirtaş fotoğrafını paylaşan bir Bolu Belediyesi çalışanını işten çıkardığını iddia ederek Özcan’ı hedef almıştı.

Özcan’ı “ırkçılık” suçlayan Gergerlioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak “CHP bu insanı ihraç etmesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer ki helalleşmek istiyorsa ırkçılık yapan birisini partisinden ihraç ederek insan hakları savunucularıyla da helalleşsin” demişti.

M. Kemal'i kendine kalkan yaptı

Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, Mustafa Kemal'i kendisine kalkan yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. “Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, öz evladıyım.”