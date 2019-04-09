0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

TANAP, engellilerle iş dünyası arasında köprü olacak

09 Nisan 2019 Salı 16:12
TANAP, engellilerle iş dünyası arasında köprü olacak

ANKARA (AA) - Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP) ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) güzergahındaki engellilerin iş hayatına kazandırılması sağlanacak.

TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projeyle 3 bin 600 engelliye istihdam sağlanacağı ve projenin yürütücülüğünü Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneğinin (DİSODER) üstlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSODER Başkanı Hakan Elbir, projeyle toplumda engellilere yönelik oluşan negatif algının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Ekbir, şunları kaydetti:

"ESKİP projesi, kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkeleri temelinde geliştirilmiş ve bu temelden hareket ederek, TANAP güzergahındaki 14 ilde ve bu illere bağlı 40 ilçede hayata geçirilmeye başlanmıştır. Toplam bütçesi 6,3 milyon lira olan projemizle, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:12
  1. enerji
  2. sosyal destek
  3. TANAP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı'nda iş ilanları arttı! İşte en çok aranan meslek
    1. İstanbul Havalimanı'nda iş ilanları..
    2. AB ülkesinden küstah 'Ermeni..
    3. GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de "sahte..
    4. 22. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı..
    5. TİKA ve Türkiye Maarif Vakfından..
    6. 4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi..
    7. Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı
    8. Baydilli esnafa karanfil dağıttı
    9. ERÜ "El hijyeninde" Avrupa birincisi
    10. Kolombiya’da son iki haftada binlerce..
    11. Kütahya İl Genel Meclisi’nin üçte..
    12. Demir’den başarılı sporcuya altın ödülü
    13. Başarılı sporcuya altın ödülü
    14. İran ordusundan "terörist ABD..
    15. 13 üst düzey terörist etkisiz hale..
    16. 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul..
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. TCMB döviz kurları
    19. Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi..
    20. Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer