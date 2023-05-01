Tamı tamına 2 bin kilometre menzilli! İnsansız denizaltıyı açıkladılar
Ukrayna'da, Rus işgalindeki Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrine kolayca ulaşabilecek potansiyele sahip yeni denizaltı araçları geliştiriliyor.
Ukrayna'da bir savunma şirketi tarafından geliştirilen Toloka insansız denizaltı aracı, Brave1 Savunma Teknolojileri Fuarı'nda tanıtıldı. Prototipinin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilen araç, Rus savaş gemilerine karşı kullanılabilecek.
Geliştiricilerin açıklamasına göre, Toloka denizaltı aracı 3 aya kadar bekleme pozisyonunda kalabilecek ve 3D sonar, hidrofon ve kamera ile bölgeyi tarayarak mayın haritaları oluşturabilecek.
Şirketin geliştirdiği 3 tür insansız denizaltı aracı arasında TLK 150, 100 km menzili ve 20-50 kg patlayıcı taşıma kapasitesine sahipken, TLK 400 ise 500 kg patlayıcı taşıyabilecek ve bin 200 km menzile sahip olacak. TLK 1000 ise 2 bin kilometre menzili ve 5 bin kilograma kadar patlayıcı taşıyabilen en büyük araç olarak öne çıkıyor.
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