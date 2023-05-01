Tamı tamına 2 bin kilometre menzilli! İnsansız denizaltıyı açıkladılar

Ukrayna'da bir savunma şirketi tarafından geliştirilen Toloka insansız denizaltı aracı, Brave1 Savunma Teknolojileri Fuarı'nda tanıtıldı. Prototipinin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilen araç, Rus savaş gemilerine karşı kullanılabilecek.

Geliştiricilerin açıklamasına göre, Toloka denizaltı aracı 3 aya kadar bekleme pozisyonunda kalabilecek ve 3D sonar, hidrofon ve kamera ile bölgeyi tarayarak mayın haritaları oluşturabilecek.

Şirketin geliştirdiği 3 tür insansız denizaltı aracı arasında TLK 150, 100 km menzili ve 20-50 kg patlayıcı taşıma kapasitesine sahipken, TLK 400 ise 500 kg patlayıcı taşıyabilecek ve bin 200 km menzile sahip olacak. TLK 1000 ise 2 bin kilometre menzili ve 5 bin kilograma kadar patlayıcı taşıyabilen en büyük araç olarak öne çıkıyor.



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