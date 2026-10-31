İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

İçerdiği zengin bileşenler sayesinde hafızayı, odaklanmayı ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde destekler. Eğer saf, katkısız turna yemişi (cranberry) suyu veya bizim geleneksel kızılcık suyumuzu tüketirseniz, Illinois Üniversitesi'nin kanıtladığı gibi dişlerinizin üzerinde mikrop ve bakteri plağı oluşamıyor. Bakteriler diş minesine tutunamayıp kayıp gidiyor, bu da diş çürümelerini neredeyse tamamen durduruyor. Bin yıl önce yaşayan İbni Sînâ ise modern laboratuvarları olmadan, sadece gözlem yeteneğiyle bu meyvenin vücuttaki mikropları öldürdüğünü, iltihabı ve yaraları kuruttuğunu keşfetmişti. Nasıl Tüketilmeli? Kızılcığı beslenmenize eklerken şekersiz veya az şekerli versiyonlarını tercih etmek faydasını maksimuma çıkarır. Kurutulmuş halini ara öğünlerde tüketebilir, taze meyvelerini kaynatarak ev yapımı şekersiz kızılcık suyu veya şerbeti hazırlayabilirsiniz. Eski zamanlarda doğal ilaç niyetine kullanılan kızılcık, kırmızı renkli sonbaharın en faydalı besinlerindendir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır. Kızılcığın yapısındaki bazı farmasotık maddeler bazı hastalıkları tedavi eder yada sürekli tüketiliyorsa bazı hastalıklar gözlenmez.