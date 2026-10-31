  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar! Sis kenti esir aldı! Diyarbakır’da sabah saatlerinde göz gözü görmedi! Toprakları çelik gibi sağlam! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük illeri Ağrı Dağı’nda asrın keşfi: Nuh’un Gemisi’ni arayan ekip sondaj vurunca yerin 9 metre altında şoke eden gerçeğe ulaştı İHA ve SİHA’ları görünmez yapacaklar: Türkiye’den düşmanları çıldırtacak olay buluş Aykut Kocaman’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran fotoğraf! “Rıdvan Dilmen” detayı dikkat çekti Trafikte yeni düzenleme: İşte güncel hız cezaları! İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek Ankara'da vahşet: 19 yaşındaki hamile kızını katletti!
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Kızılcık, ünlü hekim Sina’nın da övgü ile bahsettiği bir meyvedir. Yapılan yeni bir araştırma, kızılcık meyvesinin dişler için umut verici olabileceğini ortaya koydu. Daha iyi bir etkisi ortaya çıktı.

#1
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Dr. Christine Wu liderliğindeki araştırmaya 8 yetişkin ve 7-12 yaş arasındaki 14 çocuk katıldı. Katılımcılar farklı günlerde üç içecekle ağızlarını çalkalayıp yuttu: Yüzde 100 şekersiz kızılcık suyu, yüzde 27 meyve suyu içeren şekerli kızılcık içeceği ve su.

#2
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Yeni bir bilimsel araştırma, şekersiz kızılcık suyunun diş plağı oluşumunu ve asit üretimini azalttığını ortaya koydu. Her denemede katılımcılar üç kez 10 mililitre içecek tüketti. Araştırmacılar içecek tüketiminden önce ve 30 dakika sonra ağızdan plak örnekleri aldı. Ardından bu örneklerin laboratuvar ortamında nasıl çoğaldığını ve ne kadar asit ürettiğini ölçtüler. Etkisi gerçekten önemli.

#3
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Wu 'Bu testleri insan katılımcılarla yapmak bizim için önemliydi.' dedi. Ciddi anlamda öyle bir etkisi var ki... Sonuçlara göre şekersiz kızılcık suyu, plağın yeniden oluşumunu yetişkinlerde ortalama yüzde 44, çocuklarda ise yüzde 33 oranında azalttı. Plağın ürettiği asit miktarı da hem yetişkinlerde hem çocuklarda düştü. Bu önemli, çünkü plaktaki bakterilerin ürettiği asit diş minesine zarar vererek çürüğe zemin hazırlıyor. Şekerli kızılcık içeceğinde ise sudan farklı, anlamlı bir etki görülmedi. Yani araştırmada gözlemlenen olumlu etki, ilave şeker içermeyen saf kızılcık suyuyla ilişkiliydi. Bu sorunun yanıtı ne yazık ki henüz net değil. Kızılcıkla neler yapılıyor?

#4
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Araştırma az sayıda katılımcıyla ve kısa bir sürede yapıldı. Ayrıca doğrudan diş çürüğü ya da diş minesi değil, plağın büyümesi ve asit üretimi ölçüldü. Araştırmacılar da sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Üstelik saf kızılcık suyu oldukça asidik ve ekşi. Bu nedenle diş minesinde aşınma riski de göz önünde bulundurulmalı. Araştırma, kızılcık suyunun diş fırçalamanın ve diş ipi kullanımının yerini tutabileceğini göstermiyor. Uyarı: Çalışmada kullanılan içecek, Amerikan kızılcığı (turna yemişi) olarak bilinen meyveden yapılıyor. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, diş sağlığınızla ilgili sorularınız için diş hekiminize danışın. İbni Sina, binlerce yıl önce "Kızılcığın tüketildiği evde hekime gerek yoktur" demiştir ve kızılcık meyvesinin önemine o yıllarda değinmiştir.

#5
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

İçerdiği zengin bileşenler sayesinde hafızayı, odaklanmayı ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde destekler. Eğer saf, katkısız turna yemişi (cranberry) suyu veya bizim geleneksel kızılcık suyumuzu tüketirseniz, Illinois Üniversitesi'nin kanıtladığı gibi dişlerinizin üzerinde mikrop ve bakteri plağı oluşamıyor. Bakteriler diş minesine tutunamayıp kayıp gidiyor, bu da diş çürümelerini neredeyse tamamen durduruyor. Bin yıl önce yaşayan İbni Sînâ ise modern laboratuvarları olmadan, sadece gözlem yeteneğiyle bu meyvenin vücuttaki mikropları öldürdüğünü, iltihabı ve yaraları kuruttuğunu keşfetmişti. Nasıl Tüketilmeli? Kızılcığı beslenmenize eklerken şekersiz veya az şekerli versiyonlarını tercih etmek faydasını maksimuma çıkarır. Kurutulmuş halini ara öğünlerde tüketebilir, taze meyvelerini kaynatarak ev yapımı şekersiz kızılcık suyu veya şerbeti hazırlayabilirsiniz. Eski zamanlarda doğal ilaç niyetine kullanılan kızılcık, kırmızı renkli sonbaharın en faydalı besinlerindendir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır. Kızılcığın yapısındaki bazı farmasotık maddeler bazı hastalıkları tedavi eder yada sürekli tüketiliyorsa bazı hastalıklar gözlenmez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler!
Dünya

Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Sol Parti’yi birinci yapan ve hemen ardından İsrail soykırımını eleştirdiği için ‘Yahudi düşmanı’ olarak hakk..
Almanya’da da skandala imza atmış! Mustafa Sarıgül’ün Berlin vukuatı ortaya çıktı
Gündem

Almanya’da da skandala imza atmış! Mustafa Sarıgül’ün Berlin vukuatı ortaya çıktı

Siyasi hayatı ve belediye başkanlığı dönemleri tartışmalarla dolu olan Mustafa Sarıgül’ün geçmişte Berlin’de karıştığı karanlık ilişkiler ve..
Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor
Gündem

Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor

İnananları gören gözü, haykıran sesi milli ve manevi medya Akit'in 3 gün önce ‘MEB'te başka müfettiş mi kalmadı?‘ başlığıyla manşete taşıdığ..
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Kapadokya’da yaşanan peri bacası felaketinde arama-kurtarma çalışmaları noktalandı! Nevşehir Valisi’nden acı bilançonun ardından peş peşe kritik açıklamalar!
Gündem

Kapadokya’da yaşanan peri bacası felaketinde arama-kurtarma çalışmaları noktalandı! Nevşehir Valisi’nden acı bilançonun ardından peş peşe kritik açıklamalar!

Kapadokya’daki feci çökmenin ardından tüm Türkiye tek yürek enkazdan gelecek haberlere kilitlenmişken, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ten bölge..
Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu
Gündem

Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşıyla ilgili dünya gündemine oturan açıklama geldi. Trump, savaşın “yakında” sona ereceğini açıklarken..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23