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Gündem Tam şifa deposu! Karnıbaharın fiyatı 15 liradan 6 liraya düştü
Gündem

Tam şifa deposu! Karnıbaharın fiyatı 15 liradan 6 liraya düştü

Şifa deposu olarak bilinen karnıbahar sebzesinin fiyatı 15 liradan 6 liraya kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 11:18:00 -
Tam şifa deposu! Karnıbaharın fiyatı 15 liradan 6 liraya düştü

Bursa’da karnabahar 10-15 liradan 6 liraya düştü. Vatandaşlar, çeşitli nefis yemekleri yapılan şifa deposu karnabaharları ucuzlayınca bol bol almaya başladı.

Bursa’da Reyhan Pazarı’nda karnabahar ucuzladı. Geçtiğimiz haftalarda tanesi 10-15 liraya satılan karnabaharlar, yeni mahsullerin çıkmasıyla ucuzladı. Tezgâhında iriliğine göre karnabaharları 6 ilâ 10 liraya satan Mehmet Yılmaz, sağlığa birçok faydası olan karnabaharların kış sofralarının vazgeçilmez sebzelerinden olduğunu söyledi.

30 yıldır aynı pazarda esnaflık yaptığını belirten Mehmet Yılmaz, “Karnabaharların fiyatı 15 gün öncesine kadar 10-15 liraydı. Bu günlerde ucuzladı. Şu ânda iriliğine göre 6 liradan başlayıp, 8 ilâ 10 liraya çıkıyor. Karnabahar çok faydalı bir sebze. Bize Bursa’nın çeşitli köylerinden geliyor. Karnabahar kış aylarında büyük rağbet görüyor. Bu elimde gördüğünüz karnabahardan 2-3 kere yemek yapılabilir. Vatandaş ucuzladığı için bol bol alıyor. İlerleyen günlerde 5 liraya kadar düşmesini bekliyoruz” diye konuştu. Yılmaz, kansere iyi gelen ve bağışıklığı güçlendiren brokolilerin tanesinin ise 5 lira olduğunu söyledi.

Karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor

Karnabaharın sap kısmının süt beyaz ve sıkı olması tazeliğine işarettir. Karnabahar, sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar. Yüksek oranda C ve A vitamini ihtiva eder. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Stres ve depresyon riskini azaltır. Karnabahar suyu beyni korur. Regl (âdet) sancılarına iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Yüksek lif içerdiğinden kolesterolü dengeler. Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.

Yemekleri iştah kabartıyor

Tadı damağınızda kalacak onlarca karnabahar yemeği var. Bunlardan bazıları şunlar: Kıymalı karnabahar graten. Kaşarlı karnabahar köftesi. Salçalı karnabahar çorbası. Fırında baharatlı karnabahar kızartması. Fırında karnabahar. Yoğurtlu karnabahar kavurması. Fırında karnabahar yemeği. Fırında karnabahar köftesi.

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