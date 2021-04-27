29 Nisan Perşembe akşamı 17 günlük tam kapanma başlayacak. Aşı ve muayene randevuları bulunanlar ise tam kapanmada hastaneye gitmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, tam kapanmada hastaneden randevu alınabilecek mi?

Tam kapanmada aşı randevusu verilecek mi? Hastane randevusu olanlar kısıtlamadan muaf mı?

Aşı ve muayene randevusu olanlar ya da randevu alacak olanlar tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde “ Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf” ifadesi yer aldı.

Tam kapanmada muayene ve aşı randevuları verilebiliyor.