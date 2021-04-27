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Sağlık Tam kapanmada aşı randevusu verilecek mi? Hastane randevusu olanlar kısıtlamadan muaf mı?
Sağlık

Tam kapanmada aşı randevusu verilecek mi? Hastane randevusu olanlar kısıtlamadan muaf mı?

Tam kapanma hastane randevusu alınabilecek mi? Koronoavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Hastane randevusu alan, aşı için sırası gelenler hastanelerin kapanmada açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, tam kapanmada aşı randevusu alınabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 15:41:00 -
Tam kapanmada aşı randevusu verilecek mi? Hastane randevusu olanlar kısıtlamadan muaf mı?

29 Nisan Perşembe akşamı 17 günlük tam kapanma başlayacak. Aşı ve muayene randevuları bulunanlar ise tam kapanmada hastaneye gitmenin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, tam kapanmada hastaneden randevu alınabilecek mi?

Tam kapanmada aşı randevusu verilecek mi? Hastane randevusu olanlar kısıtlamadan muaf mı?

Aşı ve muayene randevusu olanlar ya da randevu alacak olanlar tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde “ Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf” ifadesi yer aldı.

Tam kapanmada muayene ve aşı randevuları verilebiliyor.

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