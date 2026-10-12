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Gündem Füze dehşeti saniye saniye kamerada: Ukraynalı kadın video çekerken katliam füzesi dibine düştü!
Gündem

Füze dehşeti saniye saniye kamerada: Ukraynalı kadın video çekerken katliam füzesi dibine düştü!

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Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine bağlı Pisochyn bölgesine düzenlediği füze saldırısında hareketli dakikalar yaşandı. Sokakta cep telefonuyla video kaydı yapan Ukraynalı bir kadın, Rus yapımı "Banderol" füzesinin çok yakın bir noktaya düşmesiyle dehşeti yaşadı.

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine bağlı Pisochyn bölgesine düzenlediği füze saldırısında hareketli dakikalar yaşandı. Sokakta cep telefonuyla video kaydı yapan Ukraynalı bir kadın, Rus yapımı "Banderol" füzesinin çok yakın bir noktaya düşmesiyle dehşeti yaşadı. Saniyeler içinde gerçekleşen patlama anı cep telefonu kamerasına anbean yansırken, kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Ukrayna’nın Harkov kentinde bir kadın video çektiği sırada Rus füzesinin hedefi oldu.

 

Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentinde yer alan Pisochyn’e düzenlediği füze saldırısında bir kadın video çektiği sırada Rus yapımı "Banderol" füzesinin hedefi oldu.

Füze kadına çok yakın bir noktaya düşerken, Ukrayna basınında yer alan haberlerde kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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