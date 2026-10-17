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Gündem Tam 60 adet alacaklar: Yunan polisinin araçları Türkiye’den
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Tam 60 adet alacaklar: Yunan polisinin araçları Türkiye’den

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Tam 60 adet alacaklar: Yunan polisinin araçları Türkiye’den

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı söylemleri sürdüren Yunanistan, emniyet teşkilatının operasyonel krizini çözmek için Türk sanayisine sığındı. Polis filosundaki 23 yıllık döküntü otobüsleri yenilemek isteyen Atina yönetimi, özel donanımlara sahip 60 adet yeni otobüsü Türkiye’deki tesislerden satın alıyor. Bu hamle, Atina’nın Türk üretimine olan kaçınılmaz bağımlılığını ifşa etti.

TAHSİN HAN

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’ye karşı sürekli silahlanma yarışına giren Yunanistan, iş operasyonel ihtiyaçlara ve sahadaki yalın gerçeklere geldiğinde yine Türk sanayisinin gücüne muhtaç kaldı. Yunan Polis Teşkilatı’nın (EL.AS) özellikle toplumsal olaylara müdahale ve düzeni sağlama birimleri olan MAT, YAT ve YMET tarafından kullanılan araç filosunda kriz boyutuna ulaşan yetersizlik, Atina’yı Türk üretimi araçlara yöneltti. Newsauto.gr’nin haberine göre, Yunanistan emniyetinin 2003 yılından bu yana hizmet veren 23 yıllık hurda otobüslerini yenilemek amacıyla başlattığı geniş çaplı tedarik programında çare Türkiye’de bulundu. Atina yönetimi, Yunan polisinin özel operasyonel ihtiyaçlarına göre donatılacak 60 adet yepyeni Mercedes-Benz otobüsü doğrudan Türkiye’den satın alıyor.

EGE’DE GERİLİM SÖYLEMİ, MASADA TÜRK ÜRETİMİ MUHTAÇLIĞI!

Söz konusu otobüsler, Mercedes-Benz’in dünyadaki en önemli üretim üslerinden biri olan Türkiye’deki dev tesislerinde üretim sürecine girdi. Tamamen polis güçlerinin operasyonel gereksinimlerine göre uyarlanan bu özel araçlar; sadece personel taşımakla kalmayacak, aynı zamanda görevdeki polis memurlarının uzun saatler boyunca kalabileceği hareketli birer lojistik merkez işlevi görecek. İçinde modern klima sistemleri, emniyet kemerli konforlu koltuklar, lavabo, buzdolabı ve tuvalet gibi donanımların yer aldığı araçlar, kışın dondurucu soğuğunda ve yazın aşırı sıcaklarında nöbet tutan polislerin insani çalışma koşullarına erişmesini sağlayacak.

 

BATI’NIN TEDARİK ACZİYETİ VE ATİNA’NIN ÇELİŞKİSİ

Atina hükümetinin bir yandan “güvenlik ve tehdit” söylemleri üzerinden Türkiye karşıtı bir diplomasi yürütüp diğer yandan kendi kolluk kuvvetlerinin sahadaki operasyonel hazırlığını Türk üretimi araçlara emanet etmesi, bölgedeki dengeler açısından çarpıcı bir tezat oluşturuyor. Yunan Polis Memurları Birliği’nin 2026 yılı ortalarında dile getirdiği ve 23 yıllık döküntü araçlarla görev yapmanın yarattığı güvenlik risklerini vurgulayan raporlar, Atina’nın lojistik krizini gözler önüne sermişti. Maliyeti ve teslimat takvimi gizli tutulan bu anlaşma, Yunanistan’ın Türk sanayisine olan kaçınılmaz bağımlılığını bir kez daha tescilledi.

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Yorumlar

LO O MERSO ZATEN YAHUDİNİN SADECE BURDA YAPILIYOR

Habere bak hele sanki KAAN ALDILAR SANIRSIN. Anadoluda küçük bir otobüs firması bile daha çok otobüs ALIYOR

BU YUNAN EZİKLER ALMANA İTRAİLE VE BÜYÜK ŞEYTAN ABD,YE KENDİ ÜLKESİNİ 50 YIL BORÇLANDIRDI

Vay anasını sanki TAYFUN 5 ALDILAR habere bakın
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