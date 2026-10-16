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Gündem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na: Senin alnını karışlarım
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İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na: Senin alnını karışlarım

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İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na: Senin alnını karışlarım

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ davasında savunmasının üçüncü gününde de hakkındaki iddialara cevap vermek yerine İBB Başkanlığı döneminde Kars, Kastamonu, Malatya, Adıyaman, Antakya, Samandağ, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van ve Edirne’de yaptığı hizmetleri anlatan Ekrem İmamoğlu, dürüstlüğü ve esnaflığı babasından, çalışkanlığı ve emeği annesinden öğrendiğini söyledi. Ardından hayalini kurduğu Türkiye’yi anlatan İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk davası için söylediği ‘bu dava siyasi değil’ sözüne de tepki göstererek “Senin alnını karışlarım!" dedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 100. gününde Ekrem İmamoğlu, savunmasının üçüncü gününü tamamladı. Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki duruşmada yine hakkındaki onlarca yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine Anadolu’da yaptığı hizmetleri anlatan İmamoğlu, İBB başkanlığı döneminde 5,5-6 yılda 44 ilde 81 proje gerçekleştirdiklerini söyledi. İYİ Parti, DEM Parti ve MHP'li belediyelerle çalıştıklarını, sonradan AK Parti'li olan belediyelerde de tamamladıkları işler bulunduğunu belirtti. Kars Susuz'da hayvan pazarı, Kastamonu Daday'da kapalı pazar, Malatya Arapgir'de reyhan çayı üretim ve ambalaj tesisi kurduklarını anlatan İmamoğlu; çeşitli ilçelerde kent meydanları ve kültür merkezleri yaptıklarını aktardı. Adıyaman'da viyadük, Antakya'da 130 milyon liraya geçici yaşam alanı, Samandağ'da sahil parkı ve cadde çalışmaları, Sinop Ayancık'ta yolları asfaltladıklarını sıralayan İmamoğlu, "Trabzon’dan Tunceli’ye, Van’dan Edirne’ye kadar camiler ve cemevleri yaptık. İstanbul’da yaptıklarımızı Anadolu’da da yaptık. Herkesi eşit gördük" dedi.

DÜRÜSTLÜĞÜ BABAMDAN ÖĞRENDİM

Ardından ailesinden öğrendiği değerleri de anlatan İmamoğlu, babasından dürüstlüğü ve esnaflığı, annesinden çalışkanlığı ve emeği öğrendiğini söyledi. "Partizanlığın düşmanıyım, çünkü partizanlık bu ülkenin düşmanıdır" ifadelerini kullandı

Ardından şirketine ve ailesinin mal varlığına yönelik işlemleri eleştiren İmamoğlu, mülkiyet hakkının keyfi biçimde ihlal edilmesinin yatırımları engelleyeceğini savundu. "Güven, ekonominin tek patronudur. Mülkiyet hakkına saldırı, ekonomide güveni sıfırlar ve ekonomiye ölümcül darbe vurur" dedi. Böyle bir ülkede ekonomik programların başarılı olamayacağını savunan İmamoğlu ardından hayalini kurduğu Türkiye’yi anlattı: "Cumhuriyetimizi istisnasız herkesin cumhuriyeti hâline getirmek."

BURADA CANIMA OKUYORLAR

Yolsuzluk davası için ‘siyasi değil’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da isim vermeden konuşan İmamoğlu, "Bu dava siyasi değilmiş! Senin alnını karışlarım! Burada canıma okunuyor. ‘Siyasi değilmiş!’ Dilinin kemiği yok. Şu anda onurum, namusum, haysiyetim ve şerefim hakkında konuşuyorum" dedi.

Günlük savunmasını bitirdikten sonra salondan ayrılırken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na seslenen İmamoğlu, "Müsavat Başkanım desteğin çok kıymetli, sizi dostlukla kucaklıyorum" dedi. Dervişoğlu da "Her zaman yanındayım başkanım, her zaman" karşılığını verdi.

Üç gündür Silivri'de bulunan Özgür Özel, İmamoğlu'nun ailesi ve izleyiciler, İmamoğlu'nu alkışlarla uğurladı. İmamoğlu savunmasına yarın devam edecek. Ardından çapraz sorgusu ve avukat savunmaları alınacak.

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