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Yerel Tam 50 metre sürüklendi! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Yerel

Tam 50 metre sürüklendi! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 11:36:00 - 2024-06-30 11:36:34

Kastamonu'da takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Araç-Kastamonu karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Ramazan G. idaresindeki 54 D 3235 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü ile Kezban G.(50), N.G.(11), Y.N.G.(14) ve Y.Y.G.(12) yaralandı. Aracın tavan sepetinde bulunan eşyalar ise etrafa saçıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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