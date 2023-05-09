Tam 282 milyar dolar! Çin Afrika’ya iyice yerleşiyor!

Çin Gümrük Dairesi’nden kaynaklanan verilere göre, Çin ile Afrika arasındaki ticari ilişki hacmi bir önceki 2021 yılına kıyasla yüzde 11 oranında bir artış göstererek 282 milyar dolara ulaşmış bulunuyor.

Bu bağlamda, Çin’in Afrika kıtasındaki en büyük ticari partnerinin, kendisi gibi bir BRICS olan Güney Afrika olduğu ve 2022 yılında bu ülke ile gerçekleştirdiği ticaret hacminin 56,74 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Öte yandan Çin’in Afrika’ya 2022’de yaptığı 164,49 milyar dolarlık ihracatın daha çok mamul maddelerden (tekstil/giyim, makineler, elektronik vb) oluştuğu; buna karşılık Afrika’nın Çin’e yine aynı dönemde yaptığı 117, 51 milyar dolarlık ihracatın ise genellikle ham petrol, bakır, kobalt ve demir cevheri gibi hammaddeleri içerdiği bildiriliyor.

Çin Gümrük Dairesi’nden kaynaklanan verilere göre, Çin ile Afrika arasındaki ticari ilişki hacmi bir önceki 2021 yılına kıyasla yüzde 11 oranında bir artış göstererek 282 milyar dolara ulaşmış bulunuyor.

Bu bağlamda, Çin’in Afrika kıtasındaki en büyük ticari partnerinin, kendisi gibi bir BRICS olan Güney Afrika olduğu ve 2022 yılında bu ülke ile gerçekleştirdiği ticaret hacminin 56,74 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

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Öte yandan Çin’in Afrika’ya 2022’de yaptığı 164,49 milyar dolarlık ihracatın daha çok mamul maddelerden (tekstil/giyim, makineler, elektronik vb) oluştuğu; buna karşılık Afrika’nın Çin’e yine aynı dönemde yaptığı 117, 51 milyar dolarlık ihracatın ise genellikle ham petrol, bakır, kobalt ve demir cevheri gibi hammaddeleri içerdiği bildiriliyor.