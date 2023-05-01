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Dünya Taliban Hükümeti Rusya'ya haddini bildirdi
Dünya

Taliban Hükümeti Rusya'ya haddini bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-01 10:10:00 -
Taliban Hükümeti Rusya'ya haddini bildirdi

Taliban hükümeti, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun “Afganistan'daki silahlı grupların, Orta Asya ülkelerinin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğuna” ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun açıklamasını reddettiklerini söyledi.

Rus yetkililerin, son iki yılda Afganistan'dan bölge ve dünya ülkelerine herhangi bir tehdidin olmadığını bilmeleri gerektiğini belirten Mücahid, ayrıca daha önce ülkede bulunan DEAŞ'ı da yok ettiklerini açıkladı.

BM’yi de eleştirmişlerdi

Afganistan’da görev yapan BM personeline çalışma yasağının kaldırılmasını isteyen ve bunu kınayan bir karar alan Birleşmiş Milletler’e (BM) Taliban’dan eleştiri gelmişti. Taliban yönetimi, yasaklama kararının “iç toplumsal bir mesele” olduğunu duyurdu ve “Bu Afganistan’ın toplumsal iç meselesidir ve dış devletleri etkilemez” ifadelerini kullandı.

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