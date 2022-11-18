Talha Bayrakcı Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluşan Başkan Pekyatırmacı, “Gençlerimize olan inancımız tam”

Erdoğan Gül

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılan ve üniversite öğrencilerinin vazgeçilmez adresi olan Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, üniversite öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca sosyal, kültürel ve bilimsel katkılar sağlamaya devam ediyor. Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı merkez Selçuklu Gençlik Merkezi gönüllüleriyle de yıl boyunca önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı merkezi ziyaret ederek Selçuklu Gençlik Meclisi gönüllüleriyle bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı,“Genç kardeşlerimin projelerine her daim destek olmak bizleri mutlu ediyor, yaptıkları projeler de gurur duymamıza vesile oluyor” dedi.

Başkan Pekyatırmacı,“Türkiye’nin geleceği gençlerimize emanet”

Gençlik Meclisi faaliyetlerine katılımlarından dolayı gençlere teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Aranıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bilmiyorum Türkiye’de bir başka şehirde bir başka üniversitenin böyle bir ekibi var mı? O yüzden burada yapılan çalışmalar bizim olduğu kadar sizler için de çok önemli ve değerli. Çünkü burada yaptığınız çalışmalar bundan sonraki süreçte belki size yön verecek, sizi motive edecek ve hayatınıza bir katkı sunmuş olacak. Bunun değerini hiçbir şeyle ölçemezsiniz. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin maddi, manevi her zaman yanındayız. Biz gençlerimize güveniyoruz. İnşallah gençlerimiz de bu sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizin geleceğine katkı sağlayacaktır. Buna olan inancımız tam” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, programın sonunda gençlerle özçekim yaptı.