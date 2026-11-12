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Yerel Talas'ta park halindeki Mercedes'in motoru alev aldı
Yerel

Talas'ta park halindeki Mercedes'in motoru alev aldı

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Talas'ta park halindeki Mercedes'in motoru alev aldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki Mercedes marka otomobil motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürülen yangının ardından polis otomobilde inceleme yaptı ve soruşturma başlattı.

. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 06 FH 0418 plakalı Mercedes marka otomobil motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Polis ekipleri yanan otomobilde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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