Sergen Yalçın’dan ‘Bu saçmalığa inanmıyorum’ diyen Süper Lig teknik direktörüne: Beni ilgilendirmiyorsun!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Enes Ünal, basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı’ndaki toplantıda konuşan Yalçın, önemli açıklamalar yaptı. Milli Takım kadrosuna alınmayan Göztepeli futbolcu Arda Okan Kurtulan hakkında sorulan soruya cevap veren Yalçın, Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov'a cevap vererek, “Arda olayıyla ilgili teknik direktörün yaptığı açıklama beni çok ilgilendirmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok bizi bağlamıyor yani. O kendi kulübüyle ilgili açıklama yapıyor” dedi.

YALÇIN: ZATEN OYNAYAMIYOR

Futbolcunun evraklarının yetişmediğini belirten Yalçın, ‘’Oyuncu evrak yetişmiyor değil, prosedür olarak zaten oynayamıyor. Çünkü bizim vatandaşlığa geçmemiştir. Ya vatandaşlık demeyelim; prosedür olarak Türk Milli Takımı'nı şu anda seçmediği için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. Arda Milli Takım kadromuzda vardı. Alacaktık kadroya bu kamp için, iki maç için. Ama prosedür gereği oynayamıyor. Biz de doğal olarak alamadık. Sonra kendisini arattırdık federasyondan. Kendisinden Türk Milli Takımı ile ilgili bir dilekçe yazması gerekiyor. Ondan sonra da işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor doğal olarak. Bu kısa dönemde o süreç yetişmiyor. Yani bu bir prosedür. Çok normal bir şey” dedi.

STOİLOV NE DEMİŞTİ?

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Arda ile ilgili, “Ben aslında Arda ile konuşup durumu anlatmaya çalıştım. Çünkü bence milli takıma gitmesi için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bunu kendisine söyledim. Ben bu belge yetişmedi vesaire... Buna çok inanmıyorum yani! Böyle bir saçmalığa inanmıyorum” demişti.