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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı

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