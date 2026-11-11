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Gündem Türkiye ile demir yolu işbirliğine Suudi Arabistan’dan onay
Gündem

Türkiye ile demir yolu işbirliğine Suudi Arabistan’dan onay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye ile demir yolu işbirliğine Suudi Arabistan’dan onay

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını onayladı. Karar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Riyad’da düzenlenen kabine toplantısında alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği ele alındı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, demir yolu alanında işbirliği için Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

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