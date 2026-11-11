Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı

TAHSİN HAN

Doğu Akdeniz’de işgalci İsrail rejimi ile Avrupa’yı deniz altından bağlamayı hedefleyen şaibeli “Büyük Deniz Bağlantı Kablosu” (GSI) projesinde, Batılı aktörlerin bölgedeki gayrimeşru haritalarını çökerten skandal bir diplomatik gelişme yaşandı. Fransa’nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) sözde münhasır ekonomik bölgelerini ve korsan egemenlik iddialarını tamamen bypass ederek, Doğu Akdeniz’deki su altı araştırma faaliyetleri için doğrudan Türkiye’den izin istemek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Yunan ve Rum kanadında deprem etkisi yaratan bu hamle, Ankara’nın Mavi Vatan’daki kararlı duruşu karşısında Batı diplomasisinin teslimiyetini gözler önüne serdi.

YUNAN BASINI ÇILDIRDI

Yunanistan merkezli Newsbreak yayın organı tarafından da teyit edilen bilgilere göre, Fransız hükümeti Ankara’ya diplomatik kanallardan başvuruda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım’da Paris’e diplomatik nota vererek uluslararası hukuka ve Türk kıta sahanlığına riayet edilmesi şartıyla Fransız bayraklı “VB Abeille Marengo” araştırma gemisine onay verdi. Türkiye’nin resmi koordinasyonu ve yayınladığı NAVTEX çerçevesinde hareket etmek zorunda kalan Fransız gemisi, günlerdir bekletildiği Kandiye Limanı’ndan ancak Ankara’nın çizdiği sınırlar dahilinde demir alabildi.

ATİNA ŞOK YAŞADI

Newsbreak’in haberine göre; söz konusu gelişme, Atina ve Lefkoşa koridorlarında derin bir panik ve şok dalgası oluşturdu. Fransa’nın Ankara ile kapalı kapılar ardında gizli diplomasi yürüterek Türkiye’nin yetki alanlarını zımnen ve fiilen tanıması, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nı tamamen açığa düşürdü.

Atina ve Lefkoşa yönetimleri Türk NAVTEX’lerine karşı alelacele “geçersizdir” açıklamaları yayımlayarak durumu kurtarmaya çalışsa da, Yunan basını ve uluslararası uzmanlar bu diplomatik hezimeti açıkça itiraf etti. Yapılan değerlendirmelerde, Yunan diplomasisinin pasif bir izleyiciye dönüştüğü, Paris’in ise Türkiye’nin Mavi Vatan’daki mutlak yargı yetkisini ve yerleşik uygulamalarını hukuken tescillediği vurgulandı. Atina’nın Doğu Akdeniz’de “oldu bitti” oluşturma hayalleri, Türkiye’nin kararlı devlet aklı ve diplomasi gücü karşısında bir kez daha duvara tostladı.