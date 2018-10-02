Taksim'deki sapığın cezası belli oldu

Taksim'de 21 Ocak 2017'de iki kadından birini bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

24 yıl hapis cezası

Mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hürriyet yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı sanık Engin K.'ya toplam 24 yıl hapis, sanık Dursun A.'ya ise 20 yıl hapis cezası verildi.

Engin K., polisin sıkı takibi sonrası yakalanmıştı.

OMZUNA ALIP KAÇIRMIŞTI

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. ve kendisine yardım eden Dursun A. kıskıvrak yakalanmıştı. Saldırganın talihsiz kadını omzuna alıp kaçırması gündeme oturmuştu.