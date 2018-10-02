Taksim'deki sapığın cezası belli oldu
Geçtiğimiz yıl Taksim'de omzuna alarak kaçırdığı genç kadına tecavüz eden sapığa 24 yıl, ona yardım eden arkadaşına ise 20 yıl hapis cezası verildi.02 Ekim 2018 Salı 13:24
Taksim'de 21 Ocak 2017'de iki kadından birini bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
24 yıl hapis cezası
Mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hürriyet yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı sanık Engin K.'ya toplam 24 yıl hapis, sanık Dursun A.'ya ise 20 yıl hapis cezası verildi.
OMZUNA ALIP KAÇIRMIŞTI
Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. ve kendisine yardım eden Dursun A. kıskıvrak yakalanmıştı. Saldırganın talihsiz kadını omzuna alıp kaçırması gündeme oturmuştu.
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